СМИ: "Реал" отказался от покупки Неймара

"Реал" отказался от приобретения форварда "ПСЖ" Неймара, информирует Mundo Deportivo. По данным источника, президент клуба Флорентино Перес передумал вступать в переговоры по трансферу игрока.

Причиной такого решения называется вероятное недовольство болельщиков "Реала" потенциальным переходом Неймара, который ранее выступал за "Барселону".

Ранее сообщалось об активном интересе к бразильцу со стороны мадридского клуба. После ухода форварда Криштиану Роналду в "Ювентус" "королевский клуб" планировал заменить португальца другой звездой.

26-летний нападающий перешел из "Барселоны" в "ПСЖ" за 222 миллиона евро. За аналогичную сумму парижский клуб готов отпустить его. В текущем сезоне футболист провел 16 матчей в составе парижан, забил 13 мячей и отдал одну голевую передачу.

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