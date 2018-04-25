СМИ: "Реал" купит Мбаппе и откажется от попыток заполучить Неймара

"Реал" предпримет попытку приобрести нападающего "ПСЖ" Кильяна Мбаппе, сообщает Don Balon. Мадридцы готовы выложить за молодого футболиста 200 миллионов евро. Они уже пытались купить Мбаппе прошлым летом у "Монако", но тот перешел в "ПСЖ" на правах аренды с обязательным выкупом за 180 миллионов.

Отмечается, что президент "Реала" Флорентино Перес ради покупки Мбаппе готов отказаться от планов приобрести другого игрока "ПСЖ" - самого дорогого футболиста мира Неймара.

Ранее стало известно, что "ПСЖ" может быть отстранен от участия в еврокубках за нарушение финансового fair play. Чтобы этого избежать, парижанам необходимо расстаться с одним из дорогостоящих лидеров.