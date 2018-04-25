СМИ: "Реал" купит Мбаппе и откажется от попыток заполучить Неймара

"Реал" предпримет попытку приобрести нападающего "ПСЖ" Кильяна Мбаппе, сообщает Don Balon. Мадридцы готовы выложить за молодого футболиста 200 миллионов евро. Они уже пытались купить Мбаппе прошлым летом у "Монако", но тот перешел в "ПСЖ" на правах аренды с обязательным выкупом за 180 миллионов.
Отмечается, что президент "Реала" Флорентино Перес ради покупки Мбаппе готов отказаться от планов приобрести другого игрока "ПСЖ" - самого дорогого футболиста мира Неймара.
Ранее стало известно, что "ПСЖ" может быть отстранен от участия в еврокубках за нарушение финансового fair play. Чтобы этого избежать, парижанам необходимо расстаться с одним из дорогостоящих лидеров.
hottie
Мбаппе сейчас по потенциалу самый дорогой игрок мира, всего 19 лет и уже такой талант. Спокойно на 10 лет можно покупать.
18:54
Friend of Misery
Интересно было бы посмотреть на Месси-Суарес- Салах.
18:16
баламошка
Ну и правильно. Барсе повезло, что впарила симулянта за столько лямов, скоро венётся блудный сынуля обратно по дешёвке.
18:05
Солёный
Все это шум, чтобы втайне провести две сделки века - обмен КриРо (и ЗиЗу в придачу) на Заболотного и обмен Кросса, Модрича, Бэйла и 100 млн. долларов на Глушакова ))))))))))))))
18:05