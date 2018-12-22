СМИ: Полузащитник "Эвертона" Гей может перейти в "ПСЖ"

Хавбек "Эвертона" Идрисса Гей может стать игроком "ПСЖ", сообщают французские СМИ.

По данным L’Équipe, представители клуба регулярно общаются с агентами игрока по поводу возможного перехода. Le Parisien сообщает, что парижане хотят подписать футболиста уже в январе, но из-за ограничений по финансовому фэйр-плей могут потратить на трансферы не более 20 миллионов евро.

29-летний полузащитник сборной Сенегала в текущем сезоне провел 15 матчей за "Эвертон".

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