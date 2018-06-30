СМИ: Пашалич близок к переходу в "Фиорентину"

Полузащитник "Челси" Марио Пашалич в скором времени может присоединиться к "Фиорентине" на правах аренды, утверждает Sportitalia. Лондонский клуб готов предоставить 23-летнему хорвату возможность получить игровую практику в Италии.

Сообщается, что соглашение будет предусматривать право последующего выкупа хавбека для "Фиорентины".

Пашалич уже выступал в чемпионате Италии в составе "Милана" (сезон 2016/2017). В минувшем сезоне он играл за "Спартак" на правах аренды. В составе красно-белых хавбек провел 32 игры и забил 5 голов.