СМИ: Мбаппе может перейти в "Манчестер Юнайтед" за 270 миллионов евро

Нападающий "ПСЖ" Кильян Мбаппе может стать игроком "Манчестер Юнайтед", утверждают испанские СМИ. В переходе 19-летнего француза лично заинтересован главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуринью.

Сообщается, что манчестерской команде придется заплатить 270 миллионов евро за трансфер молодого форварда. Однако "ПСЖ" готовы снизить цену до 190 миллионов евро, если "Манчестер Юнайтед" включит в сделку своего нападающего Антони Марсьяля.

В минувшем сезоне Мбаппе провел 56 матчей во всех турнирах и забил 25 голов.