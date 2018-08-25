СМИ: Манджукич летом отказался от перехода в "Манчестер Юнайтед"

Нападающий "Ювентуса" Марио Манджукич отказался переходить в "Манчестер Юнайтед" в летнее трансферное окно. Как утверждает calciomercato, "красные дьяволы" предлагали 32-летнему хорвату зарплату свыше 5 миллионов евро в год.

Сообщается, что форвард решил остаться в Турине после разговора с главным тренером "бьянконери" Массимилиано Аллегри. Тот заверил Манджукича, что у него будет много игровой практики в текущем сезоне.

Манджукич выступает за "Ювентус" с 2015 года. В составе туринского клуба он трижды становился чемпионом Италии.

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