СМИ: Кононов может возглавить "Астану"

Белорусский специалист Олег Кононов может возглавить "Астану", сообщает Прессбол. Казахстанский клуб ищет тренера после отставки Станимира Стойлова. Болгарин был уволен, несмотря на то, что вывел команду в плей-офф лиги Европы.
Напомним, последним местом работы Кононова был "Ахмат". Грозненский клуб под его руководством в первом круге чемпионата России набрал 18 очков и занимал 9-е место. Кроме того, команда вылетела из Кубка России.
Спринт
Для ФК "Астана" это подарок судьбы, но только при условии выполнения всех финансовых обязательств перед тренерами и игроками, в Казахстане с этим, мягко говоря, не всё в порядке. Хотелось, что бы Кононов возглавил команду ЦСКА., но только при условии смены владельца и состава.
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