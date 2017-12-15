СМИ: Кононов может возглавить "Астану"

Белорусский специалист Олег Кононов может возглавить "Астану", сообщает Прессбол. Казахстанский клуб ищет тренера после отставки Станимира Стойлова. Болгарин был уволен, несмотря на то, что вывел команду в плей-офф лиги Европы.

Напомним, последним местом работы Кононова был "Ахмат". Грозненский клуб под его руководством в первом круге чемпионата России набрал 18 очков и занимал 9-е место. Кроме того, команда вылетела из Кубка России.