20:19 | Футбол — Трансферы

СМИ: Канте может перейти в "Ювентус"


Полузащитник "Челси"  Н'голо Канте может присоединиться к "Ювентусу", утверждает calciomercato. Туринский клуб попытается приобрести 27-летнего француза в случае продажи хавбека Миралема Пьянича в "Манчестер Сити".

Сообщается, что полузащитником также интересуются "ПСЖ" и "Барселона". Стартовая цена на футболиста составляет 80 миллионов евро. 

В минувшем сезоне Канте провел 48 матчей за "Челси", забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. Он стал чемпионом мира в составе сборной Франции этим летом. 

К комментариям
0