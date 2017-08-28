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21:25 | Футбол — Трансферы

СМИ: Гарая могут перевести в "Валенсию Б", если он не перейдет в "Спартак"

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"Спартак" продолжает переговоры "Валенсией" по защитнику Эсекиэлю Гараю, сообщает Marca. По информации "СЭ", аргентинец согласился вернуться в Россию, но клубы не могут договориться об условиях трансфера.

"Спартак" готов взять игрока в аренду, "Валенсия" же рассматривает только полноценный трансфер. По этой причине игрок пропустил матч чемпионата против "Реала" (2:2).

Испанское издание сообщает, что Гарай может быть переведен во вторую команду "Валенсии", если трансфер не состоится.

Таблица переходов РФПЛ

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Evgenn177

Шутник ё п т ...

22:02

Гаттузо Крут!!!!!!#!

Эсекиэль не сдавайся, гни свою линию! Ты мученик совести. Лучше в дубле Валенсии ,чем в хлеву. Факт.

21:48