СМИ: Гарая могут перевести в "Валенсию Б", если он не перейдет в "Спартак"

"Спартак" продолжает переговоры "Валенсией" по защитнику Эсекиэлю Гараю, сообщает Marca. По информации "СЭ", аргентинец согласился вернуться в Россию, но клубы не могут договориться об условиях трансфера.

"Спартак" готов взять игрока в аренду, "Валенсия" же рассматривает только полноценный трансфер. По этой причине игрок пропустил матч чемпионата против "Реала" (2:2).

Испанское издание сообщает, что Гарай может быть переведен во вторую команду "Валенсии", если трансфер не состоится.

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