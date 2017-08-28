СМИ: Гарая могут перевести в "Валенсию Б", если он не перейдет в "Спартак"

"Спартак" продолжает переговоры "Валенсией" по защитнику Эсекиэлю Гараю, сообщает Marca. По информации "СЭ", аргентинец согласился вернуться в Россию, но клубы не могут договориться об условиях трансфера.
"Спартак" готов взять игрока в аренду, "Валенсия" же рассматривает только полноценный трансфер. По этой причине игрок пропустил матч чемпионата против "Реала" (2:2).
Испанское издание сообщает, что Гарай может быть переведен во вторую команду "Валенсии", если трансфер не состоится.
Evgenn177
Шутник ё п т ...
22:02
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Эсекиэль не сдавайся, гни свою линию! Ты мученик совести. Лучше в дубле Валенсии ,чем в хлеву. Факт.
21:48