10:15 | ФУТБОЛ — Трансферы

СМИ: Езбилис попросил "Бешикташ" выставить его на трансфер

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Бывший полузащитник "Спартака" Арас Езбилис, который выступает за "Бешикташ", надеется сменить клубную прописку, утверждает Milliyet. Хавбек, который в текущем сезоне провел в составе команды четыре матча, недоволен количеством игрового времени. 27-летний турок обратился к руководству с просьбой выставить его на трансфер.

Езбилис выступал за "Спартак" с 2013 по 2015 год, после чего перешел в "Бешикташ". В 2016 году стамбульцы отдали его в аренду в "Райо Вальекано", но после возвращения футболист не мог стать игроком основного состава. Его соглашение с "черными орлами" рассчитано до 2020 года.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Курдин

тоже думал что он армянин

10:41

Вятчеславик, ромбик в моём сердц

С каких пор Арас стал турком? Ну и редакторы....

10:36

Dzaga

А он разве не армянин?

10:35

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