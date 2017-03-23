СМИ: Езбилис попросил "Бешикташ" выставить его на трансфер

Бывший полузащитник "Спартака" Арас Езбилис, который выступает за "Бешикташ", надеется сменить клубную прописку, утверждает Milliyet. Хавбек, который в текущем сезоне провел в составе команды четыре матча, недоволен количеством игрового времени. 27-летний турок обратился к руководству с просьбой выставить его на трансфер.

Езбилис выступал за "Спартак" с 2013 по 2015 год, после чего перешел в "Бешикташ". В 2016 году стамбульцы отдали его в аренду в "Райо Вальекано", но после возвращения футболист не мог стать игроком основного состава. Его соглашение с "черными орлами" рассчитано до 2020 года.