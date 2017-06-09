СМИ: Дуглас Коста может перейти в "Зенит"

"Зенит" включился в борьбу за полузащитника "Баварии" Дугласа Косту, утверждает Sky Sport Italia. Новый главный тренер российской команды Роберто Манчини хочет видеть в своей команде 26-летнего бразильца, который намерен летом сменить клубную прописку.

Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны "Ювентуса", "Ливерпуля", "Барселоны" и "Тоттенхэма".

В минувшем сезоне Коста провел 34 матча во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 9 голевых передач.