СМИ: Дуглас Коста может перейти в "Зенит"

"Зенит" включился в борьбу за полузащитника "Баварии" Дугласа Косту, утверждает Sky Sport Italia. Новый главный тренер российской команды Роберто Манчини хочет видеть в своей команде 26-летнего бразильца, который намерен летом сменить клубную прописку.
Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны "Ювентуса", "Ливерпуля", "Барселоны" и "Тоттенхэма".
В минувшем сезоне Коста провел 34 матча во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 9 голевых передач.
баламошка
Бомжам даже их мешки с деньгами не помогут)
18:27
waleriy
Бомжи опять лоханутся, впрочем это их нормальное состояние быть лошарами
17:36
Alukard1349
Во первых,уж более тёмный он для бомжей!А во вторых список потенциальных конкурентов гораздо круче чем Зенит!Так что утка это
17:20