17:02 | ФУТБОЛ — Трансферы

СМИ: Дуглас Коста может перейти в "Зенит"

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"Зенит" включился в борьбу за полузащитника "Баварии" Дугласа Косту, утверждает Sky Sport Italia. Новый главный тренер российской команды Роберто Манчини хочет видеть в своей команде 26-летнего бразильца, который намерен летом сменить клубную прописку.

Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны "Ювентуса", "Ливерпуля", "Барселоны" и "Тоттенхэма".

В минувшем сезоне Коста провел 34 матча во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 9 голевых передач.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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баламошка

Бомжам даже их мешки с деньгами не помогут)

18:27

waleriy

Бомжи опять лоханутся, впрочем это их нормальное состояние быть лошарами

17:36

Alukard1349

Во первых,уж более тёмный он для бомжей!А во вторых список потенциальных конкурентов гораздо круче чем Зенит!Так что утка это

17:20