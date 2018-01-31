"СКА-Хабаровск", "Томь" и "Енисей" проявляют интерес к Лебеденко

Анзор Гаргаев, представитель нападающего Игоря Лебеденко, сообщил, что к его клиенту проявляют интерес "Енисей", "Томь", а также одна из команд РФПЛ. По информации ТАСС, этим клубом является "СКА-Хабаровск".

- По Лебеденко звонят из нескольких клубов - "Енисей", "Томь" и один из клубов премьер-лиги, - заявил Гаргаев. - Сейчас он находится на перепутье, должен решить, где продолжит карьеру.

Ранее Лебеденко выступал за "Торпедо", "Локомотив", "Сатурн", "Ростов", "Рубин" и "Терек". Последним его клубом был московский "Арарат". Контракт со столичной командой игрок расторг в декабре 2017 года.