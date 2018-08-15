"СКА-Хабаровск" подписал украинского защитника Приндету

"СКА-Хабаровск" объявил о переходе украинского защитника Виталия Приндеты. Детали контракта не указаны.

25-летний футболист начинал карьеру в "Волыни" (48 матчей, 1 гол), а в 2016 году перебрался в Грецию. Там он выступал за "Платаниас" (21 матч, 1 гол), вместе с которым занял седьмое место в греческой Суперлиге. Последние полгода он провел в "Ламии" (3 матча). Также он выступал за юниорскую, юношескую и молодежную сборные Украины (всего 58 матчей, 2 гола).

За новую команду игрок будет выступать под 18-м номером.