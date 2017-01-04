"Селтик" заплатит "Краснодару" 3,5 миллиона евро за Куасси Эбуэ

"Селтик" и "Краснодар" согласовали трансфер ивуарийского полузащитника Куасси Эбуэ, сообщает BBC. Шотландский клуб заплатит за 19-летнего футболиста порядка 3,5 миллиона евро.
Эбуэ уже прибыл в Глазго для прохождения медкомиссии, после чего подпишет контракт с новым клубом. На данный момент "Селтик" занимается получением для игрока разрешения на работу в стране. В текущем сезоне ивуариец провел 18 матчей за "Краснодар" во всех турнирах, забил один мяч и отдал две голевые передачи.
chipp
а что такого?привезли 17-летнего паренька нахаляву подкормили мальца и 3.5 ляма как с куста
18:11
Паснаход
У "Краснодара" распродажа, что ли, не пойму?
17:31