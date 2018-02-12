"Самый именитый футболист в истории клуба". Торбинский стал игроком "Балтики"

Как и сообщал "СЭ", "Балтика" подписала контракт с Дмитрием Торбинским. Бывший полузащитник сборной России заключил соглашение с калининградцами на правах свободного агента. Завтра он присоединится к команде на сборах в Турции.

Ранее Торбинский защищал цвета "Спартака", "Локомотива", "Рубина", "Ростова" и "Краснодара", а в начале 2018 года подписал контракт с "Пафосом" и провел в его составе три матча в чемпионате Кипра.

Последний матч за сборную России Торбинский провел против Сербии 5 июня 2016 года. Всего на его счету 30 встреч и 2 гола в составе национальной команды. Он завоевал бронзу Евро-2008, став автором победного гола в матче 1/4 финала против Голландии (3:1).

"Торбинский стал самым именитым футболистом в истории "Балтики", – говорится на сайте клуба.

"Балтика" после 25 туров занимает шестое место в таблице ФНЛ.