Румменигге обвинил "Сити" и "ПСЖ" в росте цен на игроков

Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге назвал примером модель развития "Реала", который выиграл три Лиги чемпионов подряд, не потратив много денег на новых игроков. Также немецкий функционер признался, что его удивил переход лидера "королевского клуба" Криштиану Роналду в "Ювентус" за 112 миллионов евро.

– Если цены раздуты, в этом стоит винить "Манчестер Сити" и "ПСЖ", – цитирует Football Italia Румменигге. - Посмотрите на то, что сделал "Реал" – за последние годы он почти не тратил. Не нужно сходить с ума, чтобы выиграть Лигу чемпионов. Эта философия близка и нам.

Роналду? Меня удивило то, что Андреа Аньелли (президент "Ювентуса". – Прим. "СЭ") пошел на эту сделку. Но с их точки зрения в этом был смысл. Итальянский футбол в последние годы просел. Но мы бы никогда не стали тратить так много на 33-летнего игрока.

Криштиану Роналду: финансовая анатомия трансфера в "Ювентус"