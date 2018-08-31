Роман Павлюченко: "Федуну нужно будет потратить деньги на хорошего игрока, который может заменить Промеса"

Экс-нападающий "Спартака" Роман Павлюченко отметил, что красно-белые поступили правильно, продав форварда Квинси Промеса в "Севилью". По сведениям "СЭ", сумма трансфера составила 21 миллион евро.

- Руководство "Спартака" правильно поступило, продав его, тем более за такие деньги, - приводит ТАСС слова Павлюченко. - Единственная проблема в том, что кого-то надо брать на его позицию, вряд ли кто-то сейчас в "Спартаке" есть, кто может забивать вместо него. В последние годы он стал лидером атак, через него шла вся игра. Он не засиделся, каждый год играл на своем уровне, поэтому Леониду Арнольдовичу нужно будет потратить деньги на хорошего игрока, который может заменить Квинси.