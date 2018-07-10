Рияд Махрез: "Футбол Гвардьолы идеально подходит для меня"

Нападающий Рияд Махрез, сегодня перешедший в "Манчестер Сити", заявил, что очень хочет выступать под руководством главного тренера "горожан" Хосепа Гвардьолы. 27-летний алжирец подписал с манчестерским клубом 5-летний контракт.

- Я счастлив присоединиться к "Сити", который играет в футбол под руководством Гвардьолы, - цитирует Махреза пресс-служба "горожан". - Для меня было настоящим удовольствием наблюдать за его работой со стороны. Пеп стремится играть в атакующий футбол, что идеально подходит для меня. Думаю, мы сможем добиться успеха в ближайшие годы, а моя собственная игра будет улучшаться под руководством Гвардьолы.

Напомним, Махрез выступал за "Лестер" с 2014 года. В прошедшем сезоне он сыграл в 41 матче во всех турнирах и забил 13 голов.