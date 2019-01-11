"Один из игроков может помочь "Арсеналу" на флангах". Эмери – о трансфере Суареса

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери прокомментировал возможный трансфер полузащитника "Барселоны" Дениса Суареса​ в лондонскую команду, сообщает Mirror. Ранее появилась информация, что 25-летний испанский хавбек согласился перейти к "канонирам".

Суарес выступал за "Севилью" под руководством Эмери с 2014 по 2015 год, где принял участие в 46 матчах, забил шесть голов и отдал пять голевых передач. Вместе с командой стал обладателем кубка Лиги Европы по итогам сезона 2014/2015.

– Возможно, один игрок может помочь "Арсеналу" на этой позиции. Мы будем подписывать только качественных игроков. Переход Суареса в "Арсенал"? Он играл на левом и правом фланге за "Севилью", когда я возглавлял испанский клуб. Вот, что я могу сказать, – цитирует Эмери Mirror.

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