Наставник "Шахтера" может возглавить "Монако"

Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека может перейти в "Монако", сообщает TF1. Наставник монегаском Леонарду Жардим пока не может согласовать новый котракт с клубом. Одним из его главных требований является сохранение лидеров в межсезонье. Напомним, что под руководством Жардима "Монако" стал чемпионом Франции в сезоне-2016/17.

Фонсека возглавил "Шахтер" в 2016 году, сменив Мирчу Луческу, ушедшего в "Зенит". Ранее он работал в "Авеше", "Пасуш ди Феррейра", "Порту" и "Браге". Под его руководством дончане выиграли чемпионат и Кубок Украины.