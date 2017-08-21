"Милан" обсуждает с "Ювентусом" возможность трансфера Маркизио

Руководство "Милана" обратилось в "Ювентус" по поводу возможной покупки полузащитника Клаудио Маркизио, сообщает Rai Sport. Ранее стало известно, что 31-летний хавбек может покинуть клуб из Турина до закрытия летнего трансферного окна.

По данным СМИ, Маркизио не чувствует себя одной из ключевых фигур в команде. Ожидается что "бьянконери" заменят хавбека полузащитником "Ромы" Кевином Стротманом.

Ранее "Милан" подписал контракт с защитником "Ювентуса" Леонардо Бонуччи, который после перехода стал капитаном "россонери".