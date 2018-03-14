"Милан" и "ПСЖ" могут провести обмен игроками

По информации Premium Sport, "Милан" заинтересован в приобретении нападающего "ПСЖ" Эдинсона Кавани. В то же время французский клуб надеется переманить голкипера миланской команды Джанлуиджи Доннарумму.

Ожидается, что клубы могут провести обмен уже этим летом, чтобы заполучить желаемых футболистов.

Напомним, что 19-летний Доннарумма мог покинуть "Милан" еще прошлым летом, однако все же продлил контракт с клубом. В этом сезоне он провел 27 матчей в чемпионате Италии и пропустил 30 голов. На счету Кавани 24 гола в 25 встречах французского первенства.