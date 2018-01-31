Мхитарян - Обамеянгу: "Ты хочешь перейти в "Арсенал"?"

31 января "Арсенал" объявил о переходе нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга из дортмундской "Боруссии". Перед официальным подтверждением трансфера пресс-служба лондонцев опубликовала ролик-презентацию форварда, в котором еще один новичок "канониров" полузащитник Генрих Мхитарян пригласил габонца в команду.

"Ты хочешь перейти в "Арсенал"?", – обратился Мхитарян к Обамеянгу.

Напомним, что Обамеянг подписал долгосрочный контракт с "Арсеналом". Этот трансфер стал для английского клуба самым дорогим в истории. По неофициальной информации, "шмели" приняли предложение "канониров" о покупке 28-летнего игрока за 63 миллиона евро.