Мхитарян - Обамеянгу: "Ты хочешь перейти в "Арсенал"?"

31 января "Арсенал" объявил о переходе нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга из дортмундской "Боруссии". Перед официальным подтверждением трансфера пресс-служба лондонцев опубликовала ролик-презентацию форварда, в котором еще один новичок "канониров" полузащитник Генрих Мхитарян пригласил габонца в команду.
"Ты хочешь перейти в "Арсенал"?", – обратился Мхитарян к Обамеянгу.
Напомним, что Обамеянг подписал долгосрочный контракт с "Арсеналом". Этот трансфер стал для английского клуба самым дорогим в истории. По неофициальной информации, "шмели" приняли предложение "канониров" о покупке 28-летнего игрока за 63 миллиона евро.
#YoPierre 😉 pic.twitter.com/VKlUZdOqv1– Arsenal FC (@Arsenal) 31 января 2018 г.
henri71
Ежели только в тульский
17:51
inspire
такое впечатление, что Боруссия с Арсеналом клубы-братья, а не с Ливером )))
17:30