Мбаппе, Неймар, Кейн и Азар - кандидаты на замену Роналду в "Реале"

Руководство "Реала" работает над поиском замены нападающему Криштиану Роналду, который перешел в "Ювентус". Как сообщает Marca, список кандидатов уже составлен. В него попали форварды "ПСЖ" Кильян Мбаппе и Неймар, а также Харри Кейн из "Тоттенхэма" и Эден Азар из "Челси".

По данным источника, "Реал" попробует приобрести не одного результативного игрока, а сразу нескольких. Однако клубы этих игроков отпускать не собираются.