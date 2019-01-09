Маурисио Пеллегрино: "Леганес" хочет арендовать Лунина у "Реала" еще на сезон

Главный тренер "Леганеса" Маурисио Пеллегрино сказал, что клуб хочет взять в аренду у "Реала" голкипера Андрея Лунина еще на один сезон.

- Мы надеялись, что Лунин и Оскар Родригес сыграют против "Реала" в Кубке Испании. Это важные игроки для нас. Но у них в контрактах есть пункты, запрещающие играть против "Реала", и нам нужно уважать условия контракта, - цитирует специалиста Sport.es. - Мы обсуждали (с "Реалом") возможность оставить Лунина в аренде еще на сезон, чтобы дать ему больше уверенности. Но официальных решений пока нет.

19-летний Андрей Лунин в текущем сезоне провел четыре матча за "Леганес", в которых пропустил два мяча. Аренда истекает в конце нынешнего сезона.

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