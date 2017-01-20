"Марсель" предложил 30 миллионов евро за Пайета

"Марсель" сделал новое предложение "Вест Хэму" по полузащитнику Димитри Пайету. Как утверждает L'Equipe, французский клуб предложил за своего бывшего игрока 30 миллионов евро. Ранее СМИ писали, что английский клуб хочет получить за 29-летнего француза не менее 35 миллионов евро. Сам футболист готов пойти на понижение зарплаты ради возвращения в клуб, за который выступал до переезда в Англию. В этом сезоне Пайет провел в составе "Вест Хэма" 22 матча, забил 3 мяча и отдал 6 голевых передач.

Напомним, на этой неделе главный тренер "Вест Хэма" Славен Билич заявил, что Димитри Пайет больше не хочет играть за команду, несмотря на продленный недавно контракт до 2021 года. Тем не менее специалист надеется, что игрок все же образумится и останется в стане "молотобойцев".

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