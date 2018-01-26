Ляпорт пропустит игру с "Эйбаром" и пройдет медобследование для "Манчестер Сити" в понедельник

Защитник "Атлетика" Эмерик Ляпорт в ближайшее время может перейти в "Манчестер Сити", сообщает El Correo. По информации источника, 23-летний игрок пропустит матч 21-го тура чемпионата Испании против "Эйбара" и пройдет в понедельник медицинское обследование для "горожан".

Ранее сообщалось, что футболист подпишет с "Сити" соглашение на шесть лет с зарплатой в 7 миллионов евро в год. В контракте француза будет прописана сумма отступных в 65 миллионов евро.

Напомним, что в текущем сезоне Ляпорт сыграл в 30 матчах во всех турнирах, забил один мяч и сделал три голевые передачи. Всего за "Атлетик" на его счету 222 матча, десять голов и шесть результативных передач.