Луческу провел встречу с президентом "Галатасарая"

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу встречался с президентом "Галатасарая" Дурсуном Эзбеком, сообщает milliyet.com.tr. Однако агент специалиста Аркадий Запоржану утверждает, что это не связано с переговорами о возможном возвращении в Турцию. "Не каждая встреча с друзей - это переговоры", - сказал он. Луческу ранее уже возглавлял "Галатасарай" (с 2000 по 2002 год) и "Бешикташ" (2002-2004). С обоими клубами он выиграл чемпионат Турции, а с "Галатасараем" также завоевал Суперкубок Европы. В Турции указали, что в интервью Four-Four-Two Луческу тепло отзывался о турецком чемпионате.

- Я успешно работал с двумя турецкими клубами, - сказал Луческу. - У меня всегда было хорошиее мнение о турецком футболе, мне нравятся турецкие футболисты. У нас схожий менталитет, а балканские тренеры всегда были успешны в Турции.

Луческу возглавляет "Зенит" с этого сезона. Питерцы идут на третьем месте в премьер-лиге. 1 мая им предстоит провести поединок 26-го тура против "Томи". Встреча состоится в Томске и начнется в 13.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.