"Ливерпуль" готов доплатить "Лейпцигу" за переход Кейта в январе

"Ливерпуль" надеется ускорить переход полузащитника "Лейпцига" Наби Кейта, сообщает The Telegraph. После ухода Филиппе Коутинью в "Барселону", английский клуб хочет усилить линию полузащиты.

Напомним, что клубы договорились о трансфере футболиста летом 2018 года. Однако "Ливерпуль" готов доплатить, чтобы Кейта перебрался уже в январе. Отмечается, что британцы не будут настаивать, в случае отказа на досрочный трансфер.

В этом сезоне чемпионата Германии 22-летний полузащитник провел 13 матчей, в которых забил 2 мяча и сделал одну результативную передачу.