Левандовски - о переходе в "Реал": "Не обязан комментировать всякую чепуху"

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски в резкой форме отказался говорить о своем возможном переходе в "Реал" после завершения сезона-2017/18. По информации СМИ, польский форвард немецкого клуба опросил своего агента организовать переход в испанский клуб летом следующего года.

- Переход в "Реал"? Я не обязан комментировать всякую чепуху, - цитирует tz Левандовски.

Отметим, что ранее Левандовски публично раскритиковал руководство мюнхенского клуба за неспособность соответствовать "ПСЖ" и "Барселоне" на трансферном рынке, а также заявил, что сейчас в футболе важнее деньги и успехи, а не верность клуба своей философии. Это не понравилось многим игрокам, поэтому игрок в ближайшее время может сменить команду.