Криштиану Роналду и Рамос призвали Левандовски перейти в "Реал"

После ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов между "Реалом" и "Баварией" (4:2 д.в.) в подтрибунном помещении состоялся разговор между игроками мадридцев Серхио Рамосом и Криштиану Роналду с нападающем мюнхенцев Робертом Левандовски. Как утверждает AS, после обмена любезностями представители "Королевского клуба" поинтересовались у поляка, есть ли какие-то новости с его вероятным переездом в Мадрид. После непродолжительного разговора защитник и форвард "Реала" сказали Левандовски, что с удовольствием примут его в свои ряды предстоящим летом и будут ждать этого трансфера.

Напомним, что президент мадридцев Флорентино Перес неоднократно проявлял интерес к 28-летнему футболисту. Первые переговоры сторон не увенчались успехом, поскольку на тот момент игрок дортмундской "Боруссии" уже гарантировал "Баварии" свой трансфер. Летом 2016 года Левандовски вновь мог перейти в "Реал", но сделка не состоялась, поскольку в итоге мюнхенцы согласились удовлетворить требования по зарплате поляка.