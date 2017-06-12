Корне отказался переходить из "Лиона" в "Спартак"

Нападающий "Лиона" Максвелл Корне отказался переходить в "Спартак", утверждает L'Equipe. В понедельник в СМИ появилась информация, что чемпионы России готовы заплатить за 20-летнего форварда 10 миллионов евро.

Нынешний контракт игрока истекает летом 2021 года. В минувшем сезоне Корне принял участие в 51 матче во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 1 передачу.

Таблица переходов РФПЛ

Все события трансферного лета российской премьер-лиги