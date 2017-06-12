Корне отказался переходить из "Лиона" в "Спартак"

Нападающий "Лиона" Максвелл Корне отказался переходить в "Спартак", утверждает L'Equipe. В понедельник в СМИ появилась информация, что чемпионы России готовы заплатить за 20-летнего форварда 10 миллионов евро.
Нынешний контракт игрока истекает летом 2021 года. В минувшем сезоне Корне принял участие в 51 матче во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 1 передачу.
Таблица переходов РФПЛ
Все события трансферного лета российской премьер-лиги
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Просто все хотят перейти в Томь! Факт.
20:47
asc0002
Это ему еще про борщ не сказали
20:45
foreverCSKAforever
А он случаем не расист?
20:44
Паснаход
Что не день, этот отказался переходить в "Зенит", тот отказал "Спартаку". Это ещё самые раскрученные клубы, что говорить об остальных провинциальных? Привлекательность нашего чемпионата зашкаливает.
20:43
голос из Санкт-Петербурга
Опять как всегда. Красно-белые раструбили о своём якобы прекрасном новичке - а теперь обтекают...
20:41