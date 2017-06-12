20:21 | ФУТБОЛ — Трансферы

Корне отказался переходить из "Лиона" в "Спартак"

5

Нападающий "Лиона" Максвелл Корне отказался переходить в "Спартак", утверждает L'Equipe. В понедельник в СМИ появилась информация, что чемпионы России готовы заплатить за 20-летнего форварда 10 миллионов евро.

Нынешний контракт игрока истекает летом 2021 года. В минувшем сезоне Корне принял участие в 51 матче во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 1 передачу.

Таблица переходов РФПЛ 
Все события трансферного лета российской премьер-лиги

5
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (5)
Войти, чтобы оставить комментарий

Гаттузо Крут!!!!!!#!

Просто все хотят перейти в Томь! Факт.

20:47

asc0002

Это ему еще про борщ не сказали

20:45

foreverCSKAforever

А он случаем не расист?

20:44

Паснаход

Что не день, этот отказался переходить в "Зенит", тот отказал "Спартаку". Это ещё самые раскрученные клубы, что говорить об остальных провинциальных? Привлекательность нашего чемпионата зашкаливает.

20:43

голос из Санкт-Петербурга

Опять как всегда. Красно-белые раструбили о своём якобы прекрасном новичке - а теперь обтекают...

20:41