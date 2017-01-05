09:14 | ФУТБОЛ — Трансферы

Колодзейчак, которым интересовался ЦСКА, перебрался в менхенгладбахскую "Боруссию"

0
0
0

Менхенгладбахская "Боруссия" объявила о приобретении у "Севильи" защитника Тимоте Колодзейчака. Как сообщает пресс-служба немецкого клуба, с 25-летним французом подписан контракт, рассчитанный до 2021 года. Стоит отметить, что на прошлой неделе в СМИ появилась информация об интересе к игроку со стороны ЦСКА. В текущем сезоне французский защитник сыграл всего в 9 матчах во всех турнирах.

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ