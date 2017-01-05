Колодзейчак, которым интересовался ЦСКА, перебрался в менхенгладбахскую "Боруссию"

Менхенгладбахская "Боруссия" объявила о приобретении у "Севильи" защитника Тимоте Колодзейчака. Как сообщает пресс-служба немецкого клуба, с 25-летним французом подписан контракт, рассчитанный до 2021 года. Стоит отметить, что на прошлой неделе в СМИ появилась информация об интересе к игроку со стороны ЦСКА. В текущем сезоне французский защитник сыграл всего в 9 матчах во всех турнирах.

Welcome to the #Fohlenelf, Timothée Kolodziejczak. The 25-year-old has joined from @SevillaFC_ENG. His contract will run until June 2021! pic.twitter.com/6BbNzsq0x9 – Gladbach (@borussia_en) 4 января 2017 г.