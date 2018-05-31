Клопп хочет приобрести нападающего "Барселоны"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заинтересован в приобретении нападающего "Барселоны" Усмана Дембеле. Как сообщает Mundo Deportivo, немецкий специалист лично руководит сделкой и желает пообщаться с 21-летним французом и его матерью.

Стоимость трансфера оценивается в 100 миллионов евро. Сообщается, что совет директоров "Ливерпуля" считает покупку форварда слишком дорогостоящей, поэтому Клоппу придется оказывать воздействие на функционеров.

В минувшем сезоне Дембеле принял участие в 27 матчах во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 7 результативных передач.