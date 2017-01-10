Клод Пюэль: "Нужно уважать решение Фонти и его желание уйти из "Саутгемптона"

Главный тренер "Саутгемптона" Клод Пюэль подтвердил, что не включает защитника Жозе Фонти в заявку из-за желания португальца уйти из команды. Ранее появилась информация, что интерес к Фонти проявляют "Спартак" и "Манчестер Юнайтед".

– Фонти не сыграет с "Ливерпулем" в Кубке лиги, – цитирует A Bola Пюэля. – Мы посмотрим, что будет в следующем матче. Нам важно сохранять стабильность. Мы не знаем, как будет развиваться ситуация. Нужно уважать решение Фонти и его желание уйти, но это осложняет работу клуба. Я не буду комментировать слухи о его уходе. Мне важнее стабильность и спокойствие в обороне.