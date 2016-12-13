13:48 | ФУТБОЛ — Трансферы

"Кайрат" выкупил у "Ростова" Покатилова

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"Кайрат" выкупил у "Ростова" права на голкипера Стаса Покатилова, сообщает пресс-служба алма-атинского клуба. С 24-летним игроком сборной Казахстана был заключен контракт на 3 года с возможностью продления еще на два. В прошлом сезоне чемпионата Казахстана вратарь выступал за "Кайрат" на правах аренды, пропустив 7 голов в 9 матчах, из которых три на ноль.

Дополнительная информация

http://fckairat.com/publ/fk_kajrat_2016/1/kajrat_vykupil_prava_na_pokatilova/1-1-0-721Алматинский клуб заключил контракт со Стасом Покатиловым по схеме 3+2. В этом сезоне голкипер выступал в «Кайрате» на правах аренды, после завершения чемпионата ФК «Кай

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Материалы REN-TV

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