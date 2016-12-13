"Кайрат" выкупил у "Ростова" Покатилова

"Кайрат" выкупил у "Ростова" права на голкипера Стаса Покатилова, сообщает пресс-служба алма-атинского клуба. С 24-летним игроком сборной Казахстана был заключен контракт на 3 года с возможностью продления еще на два. В прошлом сезоне чемпионата Казахстана вратарь выступал за "Кайрат" на правах аренды, пропустив 7 голов в 9 матчах, из которых три на ноль.