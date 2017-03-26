Касильяс все еще интересен "Марселю"

Вратарь "Порту" Икер Касильяс по– прежнему входит в шорт-лист "Марселя", информирует Mundo Deportivo. Об интересе французов к легенде испанского футбола сообщалось в конце 2016 года, но информация не нашла подтверждения.

Теперь же, согласно источнику, спортивный директор "Марселя" Андони Субисаррета, в бытность футболиста выступавший за "Барселону" и сборную Испании, предложил Касильясу контракт на два сезона. Вероятность переезда экс-голкипера "Реала" во Францию теперь оценивается выше, поскольку "Порту" до сих пор не предложил Касильясу продлить сотрудничество, истекающее предстоящим летом.