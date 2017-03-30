Карлтон Коул стал одноклубником Эссьена в Индонезии

Нападающий Карлтон Коул продолжит карьеру в чемпионате Индонезии. 33-летний англичанин на правах свободного агента подписал контракт с клубом "Персиб Бандунг", к которому в середине марта присоединился экс-полузащитник "Челси" Майкл Эссьен. За новую команду экс-форвард сборной Англии будет выступать под номером 12. Последним клубом Коула был американский "Сакраменто Репаблик", за который он сыграл в прошлом году всего 4 матча.