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Карлтон Коул стал одноклубником Эссьена в Индонезии

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Нападающий Карлтон Коул продолжит карьеру в чемпионате Индонезии. 33-летний англичанин на правах свободного агента подписал контракт с клубом "Персиб Бандунг", к которому в середине марта присоединился экс-полузащитник "Челси" Майкл Эссьен. За новую команду экс-форвард сборной Англии будет выступать под номером 12. Последним клубом Коула был американский "Сакраменто Репаблик", за который он сыграл в прошлом году всего 4 матча.

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