Хосеп Гвардьола: "Манчестер Сити" не интересуется Пьяничем"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола заявил, что "горожане" не собираются приобретать хавбека "Ювентуса" Миралема Пьянича. Ранее сообщалось, что 28-летний босниец может присоединиться к команде каталонского специалиста за 60 миллионов евро.

- Пьянич - игрок "Ювентуса", - цитирует Гвардьолу портал City Watch. - Нам он неинтересен. У нас достаточно футболистов, играющих на позиции опорника.

В минувшем сезоне Пьянич провел 44 матча в составе "Ювентуса", забил 7 голов и отдал 9 результативных передач.