21:20 | Футбол — Трансферы

Хосеп Гвардьола: "Манчестер Сити" не интересуется Пьяничем"


Главный тренер "Манчестер Сити"  Хосеп Гвардьола заявил, что "горожане" не собираются приобретать хавбека "Ювентуса"  Миралема Пьянича. Ранее сообщалось, что 28-летний босниец может присоединиться к команде каталонского специалиста за 60 миллионов евро. 

- Пьянич - игрок "Ювентуса", - цитирует Гвардьолу портал City Watch. - Нам он неинтересен. У нас достаточно футболистов, играющих на позиции опорника. 

В минувшем сезоне Пьянич провел 44 матча в составе "Ювентуса", забил 7 голов и отдал 9 результативных передач. 

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