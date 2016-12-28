Хонда может покинуть "Милан" ради MLS

Полузащитник сборной Японии и "Милана" Кейсуке Хонда может продолжить карьеру в MLS, сообщает Sounderatheart. Интерес к 30-летнему футболисту проявляет клуб "Сиэтл Сондерс".

Отмечается, что японец не входит в планы главного тренера "Милана" Винченцо Монтеллы и в текущем сезоне провел всего 5 матчей в серии А, в которых не отметился результативными действиями. За итальянский клуб Хонда играет с 2014 года, куда бесплатно перешел из ЦСКА.

Напомним, что "Сиэтл" в середине декабря стал чемпионом MLS, обыграв в финале "Торонто". Этот титул стал первым для "Сондерс" в истории.