Хеведес, которым интересовался "Спартак", прибыл в расположение "Ювентуса"

Защитник "Шальке" Бенедикт Хеведес сегодня утром прибыл в медицинский центр "Ювентуса", сообщает клубная пресс-служба. В ближайшие часы 29-летний игрок пройдет обследование, после чего с ним будет подписан контракт.

По неофициальной информации, немец перейдет в итальянский клуб на правах аренды. Туринцы выплатят за футболиста 3,5 миллиона евро с правом выкупа за 11,5 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что "Спартак" был готов заплатить за Хеведеса 9 миллионов евро. В прошлом сезоне он на клубном уровне во всех турнирах провел 46 игр, забил два мяча и отдал две голевые передачи.