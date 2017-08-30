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11:31 | Футбол — Трансферы

Хеведес, которым интересовался "Спартак", прибыл в расположение "Ювентуса"

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Защитник "Шальке" Бенедикт Хеведес сегодня утром прибыл в медицинский центр "Ювентуса", сообщает клубная пресс-служба. В ближайшие часы 29-летний игрок пройдет обследование, после чего с ним будет подписан контракт.

По неофициальной информации, немец перейдет в итальянский клуб на правах аренды. Туринцы выплатят за футболиста 3,5 миллиона евро с правом выкупа за 11,5 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что "Спартак" был готов заплатить за Хеведеса 9 миллионов евро. В прошлом сезоне он на клубном уровне во всех турнирах провел 46 игр, забил два мяча и отдал две голевые передачи.

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (5)
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Гаттузо Крут!!!!!!#!

Вот дурачок-то! В Свинтак два раза не приглашают. Факт. Т.к. уже после первого раза игроки разбегаются кто куда и на связь не выходят.

12:08

Lars Berger

Это еще раз доказывает, что селекционная служба "Спартака" не зря ест свой хлеб...) Но службе безопасности клуба стоит приглядеться...

11:58

П_о_в_а_р

Неймар, которым интересовался Локомотив, прибыл в расположение ПСЖ.

11:52

achuburov

им тоже спартак интересовался?) вы такую ссылочку к каждой новости про трансферы добавляйте, проще будет

11:38

Buga

Ага))))Очередной беглец от спартака))))

11:37