Хеведес, которым интересовался "Спартак", прибыл в расположение "Ювентуса"

Защитник "Шальке" Бенедикт Хеведес сегодня утром прибыл в медицинский центр "Ювентуса", сообщает клубная пресс-служба. В ближайшие часы 29-летний игрок пройдет обследование, после чего с ним будет подписан контракт.
По неофициальной информации, немец перейдет в итальянский клуб на правах аренды. Туринцы выплатят за футболиста 3,5 миллиона евро с правом выкупа за 11,5 миллиона евро.
Ранее сообщалось, что "Спартак" был готов заплатить за Хеведеса 9 миллионов евро. В прошлом сезоне он на клубном уровне во всех турнирах провел 46 игр, забил два мяча и отдал две голевые передачи.
🇩🇪 @BeneHoewedes é arrivato al #JMedical per le visite mediche! ⚪⚫ pic.twitter.com/TWQQArbQOp– JuventusFC (@juventusfc) 30 августа 2017 г.
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Вот дурачок-то! В Свинтак два раза не приглашают. Факт. Т.к. уже после первого раза игроки разбегаются кто куда и на связь не выходят.
12:08
Lars Berger
Это еще раз доказывает, что селекционная служба "Спартака" не зря ест свой хлеб...) Но службе безопасности клуба стоит приглядеться...
11:58
П_о_в_а_р
Неймар, которым интересовался Локомотив, прибыл в расположение ПСЖ.
11:52
achuburov
им тоже спартак интересовался?) вы такую ссылочку к каждой новости про трансферы добавляйте, проще будет
11:38
Buga
Ага))))Очередной беглец от спартака))))
11:37