Гвардьола отговорил Сабалету переходить в "Рому"

Защитник "Вест Хэма" Пабло Сабалета рассказал, как Хосеп Гвардьола отговорил игрока от ухода из "Манчестер Сити" в "Рому". Переход мог состояться в прошлом сезоне.

- Я был близок к тому, чтобы присоединиться к "Роме" в прошлом сезоне, - цитирует Sky Sports Сабалету. - Они предложили мне трехлетний контракт, и я подумал, что это может быть для меня положительным опытом. Однако Гвардьола сказал мне, что нужно, чтобы я остался, поэтому, в конце концов, я не присоединился к "Роме". Это решение, которое я принял своим сердцем. Тем не менее, я всегда дулма, что однажды я хотел бы выступать в Италии.