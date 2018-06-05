Гендиректор "Шахтера": "Мы полностью удовлетворены условиями перехода Фреда в "МЮ"

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин отметил, что клуб не может разглашать финансовые условия сделки с "Манчестер Юнайтед" по трансферу полузащитника Фреда. Бразилец сегодня подписал контракт с "красными дьяволами". Ранее СМИ сообщали, что "горняки" получат 60 миллионов евро за игрока.

"Клуб согласовал переход Фреда в "Манчестер Юнайтед". Согласно договоренности мы не можем раскрыть финансовые условия. Но могу сказать одно - мы полностью удовлетворены условиями соглашения. Благодарю Фреда за годы в "Шахтере", за трофеи и титулы, которые он помог выиграть клубу! Он показал себя настоящим профессионалом и отличным человеком. Сегодня мы все должны быть рады тому, что клуб и украинский футбол воспитали еще одного игрока мирового уровня! Спасибо, Фред! Удачи тебе в дальнейшей карьере!", - написал Палкин в Фэйсбуке.