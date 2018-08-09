"Фулхэм" арендовал Серхио Рико у "Севильи"

"Фулхэм" на официальном сайте объявил о переходе в клуб вратаря "Севильи" Серхио Рико. Арендное соглашение между сторонами рассчитано на сезон-2018/19.

24-летний голкипер является воспитанником испанского клуба. За основной состав андалусийцев он дебютировал в 2014 году. В прошлом сезоне Рико в 40 матчах пропустил 59 мячей. В 13 из них он сохранил свои ворота в неприкосновенности. В этом сезоне он принял участие в игре 2-го отборочного раунда Лиги Европы против "Уйпешта" (3:1).