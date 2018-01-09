Форвард сборной Аргентины перешел из "Сан-Паулу" в "Ривер Плейт"

Нападающий сборной Аргентины Лукас Пратто перешел из "Сан-Паулу" в "Ривер Плейт", сообщает официальный сайт клуба. Стоимость сделки оценивается в 11,5 миллионов евро. Пратто провел в "Сан-Паулу" сезон-2017. До этого он два года выступал в "Атлетику Минейру". В Европе он провел только первую половину сезона-2011/12 - в составе "Дженоа", отыграл 14 матчей и забил 1 гол.

В 2016 году Пратто дебютировал в сборной Аргентины и на данный момент провел 5 матчей и забил 2 мяча за национальную команду в отоборочном турнире ЧМ-2018.