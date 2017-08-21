"Фенербахче" интересуется экс-форвардом "Локомотива"

Нападающий "Эвертона" Умар Ньясс может перейти в "Фенербахче", сообщает Fotospor. По информации источника, 27-летний игрок желает покинуть команду из-за отсутствия игровой практики. Также сенегалец попал в сферу интересов "Брайтона" и "Кристал Пэлас".

Напомним, что Ньясс зимой 2016 года перешел из "Локомотива" в "Эвертон" за 17,7 миллиона евро. В прошлом сезоне форвард на правах аренды выступал за "Халл Сити". За "тигров" во всех турнирах он провел 19 игр, забил пять мячей и отдал одну голевую передачу.