10:28 | Футбол — Трансферы

Это'О стал игроком "Коньяспора"

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Нападающий Самюэль Это'О перешел в "Коньяспор", информирует пресс-служба турецкого клуба. Контракт рассчитан на 2,5 года. Отмечается, что сегодня состоится презентация футболиста.

Напомним, на этой неделе "Антальяспор" расторг соглашение с форвардом. Договор был разорван по обоюдному согласию сторон. Камерунец перешел в турецкий клуб в качестве свободного агента летом 2015 года. В этом сезоне 36-летний форвард провел за "Антальяспор" 18 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь мячей.

Ранее Это'О выступал за "Барселону", "Интер", "Челси" и "Анжи".

 
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КОММЕНТАРИИ (6)
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Семь ветров

Это Го еще ползает...

12:41

индеец_Джо

"Эта о продолжает клепать бабло".....armi, а у тя какие будут предложения?

12:34

sakusda

это турецкий цска???

11:13

armi

Эта о продолжает клепать бабло.

11:06

Romka3101

Шило на мыло променял

10:59

71

В правильную турецкую команду перешел))

10:53