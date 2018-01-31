Это'О стал игроком "Коньяспора"

Нападающий Самюэль Это'О перешел в "Коньяспор", информирует пресс-служба турецкого клуба. Контракт рассчитан на 2,5 года. Отмечается, что сегодня состоится презентация футболиста.
Напомним, на этой неделе "Антальяспор" расторг соглашение с форвардом. Договор был разорван по обоюдному согласию сторон. Камерунец перешел в турецкий клуб в качестве свободного агента летом 2015 года. В этом сезоне 36-летний форвард провел за "Антальяспор" 18 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь мячей.
Ранее Это'О выступал за "Барселону", "Интер", "Челси" и "Анжи".
Семь ветров
Это Го еще ползает...
12:41
индеец_Джо
"Эта о продолжает клепать бабло".....armi, а у тя какие будут предложения?
12:34
sakusda
это турецкий цска???
11:13
armi
Эта о продолжает клепать бабло.
11:06
Romka3101
Шило на мыло променял
10:59
71
В правильную турецкую команду перешел))
10:53