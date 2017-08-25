Девять клубов Европы хотят заполучить вингера "Бордо"

Вингер "Бордо" Малком до конца трансферного окна может покинуть команду. По информации Girondinfos, в услугах 20-летнего игрока молодежной сборной Бразилии заинтересованы сразу 9 клубов: "ПСЖ", "Монако", "Марсель", "Севилья", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", дортмундская "Боруссия", "Вольфсбург" и "Рома".

Ранее СМИ писали, что жирондинцы готовы расстаться с игроком за 35 миллионов евро.

В текущем сезоне Малком сыграл уже в 5 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 3 голевые передачи.