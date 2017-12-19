Давид Луиз предложил себя "Барселоне"

Защитник "Челси" Давид Луиз намерен покинуть команду, сообщает Catalunya Radio. По информации источника, 30-летний игрок предложил свои услуги "Барселоне".

Отмечается, что бразилец приехал в Барселону, чтобы залечить травму, но при этом провел переговоры с каталонским клубом.

Однако, сине-гранатовые исключили любую возможность перехода футболиста по финансовым причинам, так как у игрока высокая стоимость и повышенная заработная плата.

Напомним, что в текущем сезоне на клубном уровне во всех турнирах Луиз провел 13 матчей и забил два гола.