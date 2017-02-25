21:43 | ФУТБОЛ — Трансферы

Барриос стал игроком "Гремиу"

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"Гремиу" объявил о подписании контракта с нападающим Лукасом Барриосом. Соглашение с 32-летним парагвайцем рассчитано на один год. Последним клубом форварда был "Палмейрас", в составе которого он стал чемпионом Бразилии в прошлом году и выиграл Кубок страны в 2015-м.

В составе "Палмейраса" Барриос забил 14 голов в 45 матчах. Российским болельщикам парагваец известен по выступлениям за "Спартак" в 2013-2015 годах. В составе красно-белых он принял участие в 20 играх во всех турнирах, лишь дважды отличившись в премьер-лиге.

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Материалы REN-TV

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