Барриос стал игроком "Гремиу"

"Гремиу" объявил о подписании контракта с нападающим Лукасом Барриосом. Соглашение с 32-летним парагвайцем рассчитано на один год. Последним клубом форварда был "Палмейрас", в составе которого он стал чемпионом Бразилии в прошлом году и выиграл Кубок страны в 2015-м.

В составе "Палмейраса" Барриос забил 14 голов в 45 матчах. Российским болельщикам парагваец известен по выступлениям за "Спартак" в 2013-2015 годах. В составе красно-белых он принял участие в 20 играх во всех турнирах, лишь дважды отличившись в премьер-лиге.